Communiqué Ste-Marie : Richard Nirlo se dit "serein et confiant" face aux "tentatives de déstabilisation"

"Récemment, nous avons observé une série de tentatives de déstabilisation, tant dans les médias que sur le terrain, orchestrées par des personnes malintentionnées", exprime le maire de Sainte-Marie par voie de communiqué. A une semaine du prochain conseil municipal, Richard Nirlo déplore assure rester "serein et confiant". Par N.P - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 15:15

Le communiqué du maire :



Madame, Monsieur,



En tant que Maire de la commune de Sainte-Marie, je tiens à m'adresser à vous, chers administrés, afin de vous informer de la situation actuelle concernant notre Conseil Municipal majeur prévu pour le 14 avril prochain.



Il est de notre devoir d'agir en toute transparence et de vous tenir informés des enjeux de notre commune. Récemment, nous avons observé une série de tentatives de déstabilisation, tant dans les médias que sur le terrain, orchestrées par des personnes malintentionnées. Ces individus propagent des fausses nouvelles et cherchent à nuire à la démocratie locale.



Je tiens à vous rassurer : en tant que Maire, je reste serein et confiant face à ces attaques. Mon équipe et moi-même sommes pleinement engagés à agir en toute responsabilité, dans l'intérêt de notre commune et de ses habitants. Nous ne laisserons pas ces manœuvres déloyales perturber notre travail et notre détermination à construire un avenir meilleur pour Sainte-Marie.



J'invite chacun d'entre vous à rester vigilant face à ces tentatives de déstabilisation et à vérifier la véracité des informations avant de les partager. La démocratie se nourrit de la participation et de la vigilance citoyenne, et je suis convaincu que l'union de notre communauté sera notre meilleure arme face à ceux qui cherchent à la diviser.



Le Conseil Municipal du 14 avril se tiendra comme prévu, et nous serons ravis de vous présenter les projets et les décisions qui contribueront à l'amélioration de notre commune. Dans un climat apaisé, nous continuons d'agir en concertation avec les différents acteurs de notre territoire, en privilégiant la recherche de consensus et la collaboration.



Ensemble, nous surmonterons ces tentatives de déstabilisation et continuerons à travailler pour le bien-être et le développement de notre commune.



Je vous remercie pour votre attention et votre confiance.



Cordialement,



Richard NIRLO

Maire de la commune de Sainte-Marie