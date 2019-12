Ste-Marie: Richard Nirlo fait le plein pour son annonce de candidature, malgré ses déboires

L'entourage de Richard Nirlo avait du mal à cacher sa joie ce soir.



La convocation jeudi matin du maire de Sainte-Marie à la brigade de recherches de la gendarmerie, avec une flopée de faits qu'on lui reprochait, ne pouvait pas tomber à un pire moment. La sortie de garde à vue tombait pile poil à 24h du meeting de lancement de campagne du maire sortant.



Autant dire que ça a longtemps phosphoré dans les hautes sphères de la mairie sainte-marienne. Fallait-il ou pas maintenir le meeting? Comment les militants allaient-ils prendre la nouvelle? Y aurait-il du monde?



Le "ouf" de soulagement était presque palpable ce soir, vers 18h, quand ils ont constaté que le gymnase privé de Duparc était rempli à ras bord. Les 450 chaises étaient toutes occupées et de très nombreuses personnes étaient contraintes de rester debout. Le pari était gagné.



Le fait que Richard Nirlo soit ressorti libre de sa garde à vue et qu'apparemment, aucune charge n'ait été retenue contre lui, a certainement joué énormément.



Autre satisfaction pour le maire de Sainte-Marie : toute la Droite lui a apporté son soutien. Didier Robert et Cyrille Melchior avaient fait le déplacement et Michel Fontaine avait envoyé un mail pour s'excuser, victime d'un problème de santé. Renseignements pris, il ne s'agissait pas d'une maladie diplomatique et le maire de Saint-Pierre avait réellement l'intention d'effectuer le déplacement.



Dans ces conditions, devant une foule entièrement acquise à sa cause, Richard Nirlo ne pouvait que faire un triomphe.



Après quelques chanteurs péï, Mario Lechat, Didier Robert, Cyrille Melchior et Jean-Louis Lagourgue ont pris la parole pour dire tout le bien qu'ils pensaient du maire sortant.



Tous ont insisté sur le dynamisme économique de la ville qui, malgré tout, est réputée pour son bon-vivre.



Quelques flèches ont aussi été lancées en direction de Gérald Maillot, dont les oreilles ont du siffler à de multiples reprises. "Pour être candidat à Sainte-Marie, il faut bien connaitre Sainte-Marie", a par exemple affirmé Jean-Louis Lagourgue. "Et non pas venir de la Bretagne".



Selon l'ancien maire, "Saint-Denis étouffe et certains veulent mettre la main sur Sainte-Marie et son patrimoine foncier pour permettre le développement de la capitale".



La présence de Jean-Louis Lagourgue a également permis de mettre un terme aux rumeurs que tente de faire courir un autre candidat, Jo Ferrière, qui n'avait pas hésité à déclarer lors de l'annonce de sa candidature qu'il bénéficiait du soutien du sénateur. L'affichage sans équivoque du sénateur auprès de Richard Nirlo devrait suffire à faire taire les la di la fé