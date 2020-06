A la Une .. Ste-Marie : Richard Nirlo accuse Gérald Maillot d'achat de voix au travers d'embauches à la CINOR

Les embauches dans les collectivités sont particulièrement surveillées entre les deux tours d'une élection. Il appartiendra donc à la Justice de dire si celles de 7 personnes par Gérald Maillot à la CINOR, à quelques jours du second tour, et en particulier celle d'une candidate de sa liste évincée à la suite de la fusion avec les autres listes, constituent ou pas des achats de voix, comme le prétend Richard Nirlo. Par Pierrot Dupuy - Publié le Mercredi 17 Juin 2020 à 22:35 | Lu 159 fois

La campagne électorale est bel et bien repartie. Vous en doutiez? Pour vous en convaincre, il suffit de regarder le nombre de boules puantes que se balancent les candidats.



Dernier exemple en date, lors du débat qui a eu lieu ce soir sur Réunion 1ère, Richard Nirlo, le maire sortant, a accusé Gérald Maillot, son adversaire du second tour, d'avoir embauché sept personnes à la Cinor entre les deux tours. CINOR dont Gérald Maillot est le président.



Parmi ces 7 embauches, qu'il appartiendra à la Justice de qualifier ou non d'achat de voix puisqu'une plainte va apparemment être déposée, une devrait plus particulièrement retenir l'attention du procureur.



Il s'agit de celle d'une candidate qui se trouvait en 12ème position sur la liste de Gérald Maillot au premier tour et qui a été éjectée de celle du second, pour faire de la place aux candidats des autres listes dans le cadre de la fusion.



Cette embauche à la CINOR à quelques jours du deuxième tour des municipales est-elle la contrepartie "financière" de son retrait de la liste? Il appartiendra à l'enquête de le déterminer.









Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur