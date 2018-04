Ste-Marie: Retour sur le tournoi de Tchoukball

Le week-end dernier a eu lieu un tournoi de tchoukball pour les petits, avec le partenariat de la mairie de Sainte-Marie.



Plus de 70 Tchoukeurs(euses) de moins de 12 ans se sont retrouvés au gymnase de Flacourt pour des rencontres animées tout au long de la matinée.



Il y a eu 14 équipes qui ont fait rebondir le ballon sur les cadres de tchouk au cours de ce tournoi organisé par la Ligue Réunionnaise de Tchoukball.



Venant de 4 clubs de l’île ses petits se sont dépensés sans compter en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont tchouker ensemble dans le cadre de la charte du Tchoukball avec toute la convivialité et le Fair Play demandés.



Plus d’une cinquantaine de matchs entre les poules préliminaires et les poules de classement.