Ste-Marie : Retour à la semaine de quatre jours à compter du lundi 29 janvier

Le 19 décembre dernier, le Recteur de l’Académie de La Réunion a validé la nouvelle organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires de Sainte-Marie.



A compter de la rentrée du lundi 29 janvier 2018, les élèves n’auront donc plus école les mercredis matins. Les cours se dérouleront dorénavant sur quatre jours complets, à savoir les lundis, mardis, jeudis et vendredis, selon les horaires définis par les établissements. (Voir tableau joint)



Ces nouveaux horaires sont aussi affichés en Mairie, dans les mairies annexes, dans les structures municipales.



Par ailleurs, les parents peuvent également se rapprocher :



- du Service des Affaires scolaires pour connaître ces horaires et pour toute information complémentaire concernant la rentrée : 0262 53 24 67



- du Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) pour les informations relatives aux temps périscolaires, aux activités extrascolaires et aux mercredis jeunesse : 0262 90 20 22