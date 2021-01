A la Une . Ste-Marie : Rémy Lagourgue rate son putsch et se retrouve totalement isolé

Rémy Lagourgue a tenté un coup de poker hier en annonçant qu'il quittait la majorité municipale de Richard Nirlo à Sainte-Mairie pour disait-il, retrouver "sa liberté".

Le maire n'aura pas attendu plus de 24 heures pour réagir et porter l'estocade à son jeune contradicteur.

Richard Nirlo n'a pas souhaité trainer pour réagir à la tentative de coup de force de son ancien adjoint et conseiller général. Vingt quatre heures après l'annonce du retrait de Rémy Lagourgue de la majorité municipale, le maire a réuni ce soir de 17h à 20h30 sa majorité municipale à La Mare pour évoquer le problème.



Premier constat : mis à part Rémy Lagourgue, tous les élus étaient présents. Y compris Marie Lyne Soubadou, la binôme de Rémy Lagourgue au conseil départemental. Et ils ont tous renouvelé leur soutien au maire.



Rémi Lagourgue, qui pensait à un moment pouvoir entrainer une majorité de conseiller avec lui, et qui avait dû se résoudre à ramener ses prétentions à 3 ou 4 élus, doit encore revoir ses chiffres à la baisse : il se retrouve désespérément seul !



Au cours de cette réunion, Richard Nirlo a souhaité jouer la démocratie à fond : il a laissé tous ceux qui le souhaitaient s'exprimer. Une méthode qui en a surpris plus d'un, peu habitués qu'ils étaient à disposer d'autant de liberté de parole sous le mandat de Jean-Louis Lagourgue. A l'époque, le maire décidait, il en informait sa majorité et lui demandait d'entériner ses choix.



Après ce tour de table dans une ambiance bon enfant, le vote a été sans appel : la totalité des élus de la majorité municipale a renouvelé son soutien à Richard Nirlo avec une volonté affirmée de tourner la page et de construire ensemble le projet saint-marien .



Rémy Lagourgue découvre après Jean-Marie Virapoullé et Philippe Robert les difficultés qu'il y a à vouloir exister en politique en étant "le fils de"... Il réalise peut-être, mais trop tard, qu'il a été très mal conseillé et qu’il s’est tiré une balle dans le pied en quittant la majorité municipale. Son départ n'aura eu pour seul effet que de libérer la parole au sein de l'équipe municipale et de la souder.



