A la Une ... Ste-Marie: Qui aura le dernier mot entre Richard Nirlo et Gérald Maillot ?

C'est un scrutin dont les électeurs sainte-mariens se souviendront. Fief de la droite et de Jean-Louis Lagourgue depuis plusieurs décennies, la commune a rarement connu un duel aussi disputé entre deux candidats, ici Richard Nirlo et Gérald Maillot, qui n'ont cessé de s'affronter sur le plan judiciaire… Par Samuel Irlepenne - Publié le Dimanche 28 Juin 2020 à 05:00 | Lu 588 fois

Sainte-Marie: Richard Nirlo retrouvera Gérald Maillot au second tour

Lors du premier acte, c'est le maire sortant, tête de liste "Sainte-Marie terre d'ambition et d'innovation", qui est arrivé largement en tête avec 36% des voix (5009 électeurs), devant le président de la Cinor Gérald Maillot (23,7%, 3058 électeurs) et Céline Sitouze (13,41%, 1731 électeurs). Il tentera de mobiliser plus que jamais son électorat et sa famille politique face à une union de la gauche qui n'a jamais été aussi rassemblée à Sainte-Marie depuis des années.



La conseillère municipale d'opposition, pourtant qualifiée pour ce second tour, a décidé de rejoindre son ancien collègue du Parti socialiste, tout comme Christian Annette et Grégoire Cordeboeuf. Outre le ralliement de ces trois têtes de liste, Gérald Maillot pourra compter sur le soutien d'autres candidats malheureux du premier tour comme Bélinda Adekalom ou Olivier Joseph, mais aussi sur l'ancien directeur de campagne d'Yves Ferrières, ancien bras droit de Jean-Louis Lagourgue.



