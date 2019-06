Ste-Marie : (Presque) toute la Droite derrière Richard Nirlo

Tous les ténors de la Droite étaient réunis hier soir à Sainte-Marie pour apporter leur soutien à la candidature de Richard Nirlo aux prochaines municipales.



Etaient réunis autour de la même table Jean-Louis et Rémi Lagourgue, Didier Robert, le président de la Région, et Cyrille Melchior, le président du Département, réputé proche de Michel Fontaine.



Chacun a apporté un soutien sans équivoque à l’actuel maire de Sainte-Marie, à commencer par Didier Robert qui a souhaité tordre le cou aux rumeurs qui circulent sur un éventuel soutien à un autre candidat : "Je n’apporte aucun soutien à Gérald Maillot, ni à quelqu’un d’autre, vous pouvez compter sur moi". Il a ajouté qu’ "il ne pouvait rien refuser à Jean-Louis Lagourgue, qui a porté la Région à (ses) côtés pendant de nombreuses années", avant de regretter qu’il n’y ait pas l’union dans toutes les communes. "Mais peut-être n’est-il pas trop tard pour certains de réfléchir à cette situation".



Cyrille Melchior a insisté sur le fait que, "même si on n’est pas d’accord sur tout, il faut faire preuve d’intelligence politique et se rassembler lorsque c’est nécessaire" "pour faire face à la montée des extrêmes". Et il a souhaité que « Sainte-Marie ne devienne pas une annexe de Saint-Denis".



Quand est venu son tour de s’exprimer, Jean-Louis Lagourgue a confié qu’il avait longtemps hésité avant de décider de ne pas être candidat. "Mais, à un moment donné, il faut savoir se retirer". "Qui mieux que Richard pour continuer le travail commencé", lui qui a toujours été "loyal et fidèle" ?



Et l’ancien maire de conclure : "Avec le peu de sagesse qu’il me reste, je prendrai mon bâton de pèlerin pour rassembler notre famille politique qui est aujourd’hui déchirée". Allusion au seul absent de la soirée, Yves Ferrière, dont il est de notoriété publique qu’il s’est rapproché du président de la CINOR, lui aussi candidat.



Yves Ferrière ira-t-il sur la liste de Gérald Maillot ou montera-t-il sa propre liste ? Nous ne devrions pas tarder à être fixés.