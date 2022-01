Ste-Marie : Perturbations des transports scolaires suite à une fermeture de route

FERMETURE DE ROUTE



Suite aux fortes précipitations enregistrées ces derniers jours, les services de la Mairie et de la CINOR, accompagnés d'un bureau d'études se sont rendus à Beaumont pour l'inspection d'une section du chemin Tranquilin.



Par mesure de sécurité, cette section avait déjà fait l'objet d'une fermeture partielle d’une zone jugée préjudiciable à la sécurité, du 18 au 22 janvier 2022.



L'inspection réalisée le 20 janvier a confirmé la détérioration d’une partie de l’accotement du chemin Tranquilin, ainsi que le risque de chute d'arbres sur la chaussée. Les services météorologiques prévoyant une nouvelle dégradation du temps, le Maire de la Commune, Richard Nirlo, a pris les mesures de sécurité nécessaires dans le but de protéger les administrés. Par conséquent, un arrêté de fermeture partielle de la route a été pris à compter du vendredi 21 janvier jusqu’au vendredi 28 janvier inclus. Un dispositif de barrières a été mis en place de part et d'autre de la zone concernée. Les riverains, ainsi que toutes les personnes empruntant cet axe routier, sont invités à suivre les déviations mises en place.



RAMASSAGE SCOLAIRE à compter du 24/01/2022



En concertation avec la CINOR, gestionnaire des transports scolaires, les deux collectivités informent les usagers de la fermeture de la route ainsi que de la déviation empruntée par les bus pour le transport scolaire.



Les cars scolaires s’arrêteront donc à l’intersection de la Route de Beaumont ou à l’intersection du Chemin Madoré (à hauteur du pont) afin de venir desservir « au plus près » les usagers en transport scolaire.



Selon leur lieu d’habitation, les élèves auront une centaine de mètres environ à effectuer à pied pour rejoindre leur transport scolaire. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation.