La grande Une Ste-Marie : Nirlo prend Lagourgue de vitesse et coupe la tête à 6 élus

Dans une guerre, être bien renseigné sur les intentions de l'adversaire est souvent déterminant car cela permet d'anticiper ses attaques.

On ne sait pas si Richard Nirlo a lu des livres de stratégie militaire, mais il a appliqué à la lettre cette règle de base de tout stratège.

C'est ainsi qu'il a su avec précision que Jean-Louis Lagourgue, l'ancien maire, tentait d'organiser un putsch au sein de son conseil municipal pour le renverser. Il a réussi à savoir où se réunissaient les putschistes, qui participait aux réunions et quand ils envisageaient de passer à l'action.

Après le renseignement vient le temps de l'action. Il faut qu'elle soit fulgurante de façon à surprendre l'adversaire. L'actuel maire de Ste-Marie passe dont à l'attaque et retire leurs délégations à 6 adjoints et en profite pour réorganiser son équipe administrative en remplaçant l'actuel DGS et trois DGA, nommés à l'époque de Lagourgue. Par Pierrot Dupuy - Publié le Vendredi 3 Septembre 2021 à 22:52

Tout aurait normalement dû bien se passer. Jean-Louis Lagourgue élu en septembre 2020 au Sénat et contraint par la loi sur le non-cumul des mandats à céder son siège de maire, avait tout naturellement passé le relais à Richard Nirlo, son fidèle lieutenant.



Aux élections municipales de mars et juin de l'année dernière, les relations semblent encore bonnes entre les deux hommes puisque Jean-Louis Lagourgue avait participé activement à la campagne victorieuse de Richard Nirlo.





Richard Nirlo refuse de couvrir Jean-Louis Lagourgue, le début de la brouille



Certains fins connaisseurs de la politique sainte-marienne font remonter le début de la brouille à septembre 2020 lorsque, sur le plateau d'Antenne Réunion, Jean-Louis Lagourgue avait "chargé" son successeur.



Hasard? Peu de temps avant, le 9 juillet 2020, Richard Nirlo avait été entendu à la caserne Vérines par les gendarmes sur des soupçons de détournement de fonds publics, deux jours après Rémy Lagourgue. Et il se dit que le maire actuel aurait refusé de porter le chapeau pour Jean-Louis Lagourgue, rappelant qu'à l'époque où ce dernier était maire, il décidait de tout sans demander conseil à quiconque et que tout ce qu'il avait fait ou signé en tant que premier adjoint l'avait été sur ordre de l'ancien maire.



Cette prise de position avait été vécue comme une trahison par le clan Lagourgue et ce qui était jusque là cantonné aux bruits de couloirs éclatait au grand jour avec, comme point d'orgue, le départ de Rémy Lagourgue de la majorité municipale le 29 janvier 2021.





Des élus se réunissent en secret pour renverser Richard Nirlo



Arrivent sur ces entrefaites les élections cantonales des 21 et 28 juin derniers. Plusieurs élus de la majorité municipale soutiennent ouvertement Rémy Lagourgue. Rien à redire jusque-là puisque Richard Nirlo leur avait laissé libre choix. Ce qui n'était pas prévu dans le contrat, c'est que ces élus critiquent ouvertement et de façon parfois virulente le maire.



A la même époque remontent également aux oreilles de Richard Nirlo et de son équipe des rumeurs de plus en plus insistantes de tentative de renversement de l'actuelle majorité orchestrée par Jean-Louis et Rémy Lagourgue, avec à la manoeuvre quelqu'un de peu connu mais de très actif en coulisse, Emmanuel Virin, l'attaché parlementaire de Jean-Louis Lagourgue à mi-temps et attaché du groupe d'opposition à la Région pour l'autre mi-temps.



Les équipes de Richard Nirlo commencent à enquêter et ils découvrent qu'effectivement, un petit groupe de putschistes se réunit régulièrement à Duparc chez un dénommé F.C. et chez Yves Ferrières au domaine Troussaille, à la Réserve. Les membres du complot ne le savent pas mais ils sont photographiés et filmés sous toutes les coutures, ce qui fera bien rire l'entourage de Richard Nirlo lorsque convoqués pour s'expliquer, certains jureront la main sur le coeur n'avoir pas vu Jean-Louis Lagourgue depuis des mois...



Dans 15 jours, 6 têtes vont tomber



Ces trahisons posent aujourd'hui bien évidemment de gros problèmes de fonctionnement au sein de la mairie, ce qui incite Richard Nirlo à mener une blitzkrieg, une attaque éclair.



Fort du soutien du reste de sa majorité, ce qui lui assure encore une confortable majorité, il a décidé de prendre ses adversaires par surprise et a décidé de convoquer un conseil municipal d'ici une quinzaine de jours. Les convocations sont prêtes. Au menu, notamment, le retrait de leurs délégations à 6 élus, ceux-là mêmes qui faisaient partie de la conspiration.



Sont visés Jérome Alaguiry (adjoint de quartier), Stéphane Péroumal (6ème adjoint), Mickaëlle Lan Chin (9ème adjointe), Eloïse Nauche (11ème adjointe), Christophe Chane Liat (10ème adjoint) et Reine May Zitambi (adjointe spéciale de Terrain Elisa).



Et pour faire bonne mesure, Richard Nirlo décide de se séparer de son directeur général des services Stéphane Servan et de ses trois directeurs généraux adjoints.



C'est ce qu'on appelle un nettoyage de printemps, du sol au plafond...



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur