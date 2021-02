A la Une . Ste-Marie: Main fracturée pour un gendarme après une intervention à la Rivière des Pluies

Deux jeunes de 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue hier soir à la brigade de gendarmerie de Sainte-Marie. Ils avaient incendié dans la soirée des véhicules et dégradé la devanture d'un commerce dans le secteur de la Rivière des Pluies. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 6 Février 2021 à 10:01 | Lu 597 fois

Lors de l'interpellation, les deux mineurs avaient montré des signes d'agressivité. Menottés, ils avaient tenté de s'enfuir.



Un des mineurs sera arrêté dans sa tentative et sera vite maîtrisé au sol par un des gendarmes. Le second mineur, plus déterminé, sera également arrêté mais aura eu le temps de blesser au préalable un des militaires, qui aura la main fracturée. C'est un troisième gendarme qui maîtrisera l'adolescent grâce à son taser.



Les deux jeunes ont passé la nuit en garde à vue à la brigade de gendarmerie de Sainte-Marie.