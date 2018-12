Faits-divers Ste-Marie: Les locaux de CBO Territoria perquisitionnés

Alors que nous parlions de la perquisition de plusieurs services de la mairie de Sainte-Marie ce jeudi, le Quotidien déclare ce matin que les locaux de CBO Territoria à Sainte-Marie ont également été perquisitionnés.



La fond du problème? Il s'agirait de la ZAC de Beauséjour, où depuis trois ans de nombreuses résidences flambant neuves poussent comme des champignons.



Le contrat de CBO Territoria aurait été cassé depuis 2015, mais cela n'aurait pas empêché à ce denier de continuer à gérer la concession. Le tout sans que cela ne pose quelconque problème à la mairie.



Les perquisitions qui ont eu lieu dans les locaux respectifs tendent à mettre le doigt sur ce lourd dossier qui tente de rester caché. "L'enquête a été confiée aux magistrats parisiens de la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS), une structure spécialisée dans les affaires complexes", souligne le Quotidien.



Un véritable travail de fond va devoir être opéré pour cette affaire qui remonterait aux débuts, dès 2006, où la mairie a fait un appel d'offres pour aménager ce nouveau quartier qu'était Beauséjour.



En 2015, la Cour d'Appel administrative de Bordeaux avait déjà jugé la procédure irrégulière, favorisant le concessionnaire CBO Territoria. En effet, lors de l'appel d'offres, une clause de "maîtrise foncière" aurait été exigée, ce qui induit la réservation du marché par CBO Territoria, propriétaire de 90% des terrains de la ZAC.



Le Maire de l'époque, Jean-Louis Lagourgue est soupçonné d'en avoir tiré des bénéfices. Ce qui interpèle également les enquêteurs, c'est l'opacité bien réelle qui règne sur les finances.



En effet, suite au contrat cassé il y a trois ans, CBO Territoria et mairie de Sainte-Marie ont établi un règlement à l'amiable, sans établir pour autant un bilan financier. Publié finalement un an plus tard, recettes et dépenses restent malgré tout assez floues. La situation n'a pas réellement bougé à ce jour et cela ne semble déranger personne...





