Ste-Marie: Le restaurant "La Terrasse" liquidé à cause de la fermeture du Village Bienvenue

Suite au non renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire du "Village Bienvenue" par la CINOR, le restaurant "La Terrasse", viens d'être placé en liquidation judiciaire.



Implanté sur le site depuis 5 ans, l'établissement, qui proposait des prestations de restauration et de concert, a dû licencier 5 personnes. Gerémy Roux, co-gérant et employé de la SARL explique son incompréhension ainsi que son inquiétude.



Pour autant, lui et son équipe, restent soudés. Ils sont déjà en quête de nouveaux partenaires sur Sainte-Marie afin de pouvoir rapidement retrouver une activité professionnelle pour toute son équipe. De son coté, la gérante de la SARL a indiqué avoir tout tenté pour convaincre la CINOR de trouver un arrangement via la signature d'un bail commercial pour rester sur le village. La CINOR a refusé malgré la bonne santé économique de l'entreprise.



C'est un coup dur pour les habitués du lieu qui pouvaient profiter d'un espace privilégié par sa situation géographique.