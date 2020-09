Société Ste-Marie : Le port du masque obligatoire sur tout le territoire de la commune

Face à la recrudescence du nombre de cas de Covid-19, le maire de Sainte-Marie a décidé, par arrêté municipal, de rendre le port du masque obligatoire sur l'ensemble de la commune du mardi 02 septembre 2020 à partir de 12h00 jusqu’au dimanche 13 septembre 2020 à minuit. Voici son communiqué : Par Amandine Dolphin - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 17:24 | Lu 297 fois

"Richard Nirlo, Maire de Sainte-Marie, vous informe de la publication d’un arrêté rendant obligatoire le port du masque sur tout le territoire de la commune du mardi 02 septembre 2020 à partir de 12h00 jusqu’au dimanche 13 septembre 2020 à minuit. En effet, au vu de l’évolution sanitaire dégradée et de l’accélération du nombre de cas lié au Covid19, le maire a décidé de rendre obligatoire le port du masque sur l’ensemble de la commune de Sainte-Marie. Cette nouvelle mesure vise à renforcer les actions déjà mises en place par la ville.



Afin de contenir la propagation du virus, Richard Nirlo, maire de Sainte-Marie, annonce la mise à disposition de plus de 10 000 masques, offerts par le département de La Réunion dans le cadre d’une cohérence de l’action publique, liée à l’augmentation du nombre de cas. A cela s’ajoute également une commande de la ville de plus de 10 000 masques. L’ensemble des masques seront mis à disposition des publics les plus fragiles bénéficiaire au travers du CCAS de la ville. Les lieux et horaires pour la mise à disposition des masques seront communiqués demain au plus tard.



Le maire a également déployé du personnel communal sur des missions de prévention et de pédagogie sur les gestes barrières à adopter, pour limiter au maximum la propagation du virus.



Le maire réunira également l’ensemble des conseillers municipaux afin de prendre toutes les mesures nécessaires. A cet effet il proposera lors de cette réunion la création d’un « comité municipal sanitaire » composé d’acteurs de la société civile, de professionnels de santé et d’élus de la ville, afin de suivre l’évolution sanitaire sur le territoire de Sainte-Marie.



Enfin, l’équipe municipale est d’ores et déjà en contact avec l’ARS afin d’établir un calendrier pour la mise en place d’un centre de dépistage de proximité.



"J’invite chaque Sainte-Marienne, chaque Sainte-Marien à faire preuve de civisme et de solidarité"



Richard Nirlo



