A la Une . Ste-Marie : Le Ti Kaz Pizza cible de nouvelles dégradations

Ce mercredi vers 2 heures du matin, le distributeur de pizzas situé à Beauséjour a été la cible de vandales qui ont détruit la machine. Selon les habitants du quartier, ces phénomènes ajoutés aux rodéos urbains et à l'alcoolisme sur la voie publique seraient en pleine expansion. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 14:13

"Cela fait plusieurs fois que ce commerce est cible de braqueurs", commente un internaute. Ti Kaz Pizza est un distributeur de pizza qui permet de s'approvisionner jour et nuit. La machine située dans le quartier de Beauséjour a été cassée à coups de barre de fer la nuit dernière. Les voisins auraient alerté les forces de l'ordre vers 2 heures du matin après avoir entendu des bruits de casse.



"On est de moins en moins en sécurité, Beauséjour devient un ghetto avec ses rodéos de nuit et ses commerces qui sont la cible de vandales", commentent certains habitants. Ces derniers dénoncent également des comportements sous l'empire d'un état alcoolique les fins de semaine ainsi que des agressions gratuites aux arrêts de bus et, notamment, celui situé près de la Caisse d'allocations familiales.











