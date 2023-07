A la Une . Ste-Marie : L'homme qui a terrorisé Beauséjour placé en hôpital psychiatrique

Un individu a été à l'Établissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) après son placement en garde à vue. Vendredi, il a agressé des personnes qui venaient retirer de l'argent à un gabier, tandis qu'il avait dégradé plusieurs vitrines cette semaine. Par NP - Publié le Samedi 29 Juillet 2023 à 17:45





A l'issue de sa garde à vue, il a été envoyé à l'EPSMR de Saint-Paul afin de consulter un médecin. Celui-ci a préconisé le maintient de l'individu au sein de l'établissement. Après avoir terrorisé le quartier de Beauséjour cette semaine, le suspect d'actes délictueux ne sera pas jugé pour ces faits.L'homme a été interpellé hier avoir usé d'un couteau pour tenter de voler des passants venus retirer de l'argent à une banque de Sainte-Marie.Plus tôt dans la semaine, il avait dégradé quatre vitrines dans le quartier de Beauséjour. Deux banques, une pharmacie et une crèche avait fait les frais de son passage.A l'issue de sa garde à vue, il a été envoyé à l'EPSMR de Saint-Paul afin de consulter un médecin. Celui-ci a préconisé le maintient de l'individu au sein de l'établissement.