Ste-Marie : Il s'enferme dans un monde virtuel et tente d'assassiner sa camarade

C'est un jeune homme à la vivacité et à l'intelligence remarquables qui a plaidé sa cause devant la chambre de l'instruction, ce mardi matin. Le discours est clair, les arguments se tiennent, une fois n'est pas coutume devant cette juridiction. Soubaya, 20 ans aujourd'hui, a tenté de convaincre les magistrats "qu'il avait changé" et "qu'il regrettait d'avoir fait souffrir une personne gratuitement".Le 16 mai 2019, le lycéen de l'établissement Le Verger (Sainte-Marie) attirait une de ses camarades de Terminale S dans un piège qui devait être mortel. Accro aux jeux vidéos, le jeune homme avait virtuellement tout prémédité : le lieu, un hangar désaffecté dans la commune, les armes, un couteau, une corde, une barre de fer et un stratagème. Censé réviser avec la jeune fille, le lycéen avait prévu de la violer puis de la faire disparaitre ainsi que toutes les preuves de son crime. Mais, bien heureusement, les faits ne s'étaient pas déroulés comme prévu. S'il avait frappé la tête de sa victime au sol et lui avait asséné des coups, celle-ci, en sang, avait réussi à le convaincre d'arrêter. Pendant que l'autre allait lui chercher de l'eau, elle s'était enfuie.Ce mardi, Soubaya a raconté aux juges qu'à son arrivée à la maison d'arrêt de Domenjod, il avait lui-même été victime de violences et d'un viol commis par son co-détenu. "Nous n'avons pas fait de demande de remise en liberté avant la fin de l'instruction de cette affaire, ont détaillé ses avocats, Me Marie Briot et Jean-Pierre Gautier, mais après 2 ans et demi de détention provisoire et un procès devant les assises prévu en juin 2022, il est temps d'envisager de nouvelles mesures de sûreté". Entre temps, l'accusé, qui encourt la réclusion criminelle a perpétuité, a passé son baccalauréat derrière les barreaux et validé sa première année universitaire en mathématiques. "Je voudrais rentrer chez moi afin de poursuivre mes études, ce qui est très difficile en prison" a expliqué Soubaya, dont le profil n'est décidément pas ordinaire."Vous viviez dans un monde virtuel et avez beaucoup utilisé internet pour organiser tous les détails de votre passage à l'acte", a souligné la présidente de l'audience. "Il est sevré, cornaqué et épaulé par ses proches", ont plaidé les robes noires suggérant une remise en liberté avec un accès à internet encadré et limité aux études.En total désaccord avec un retour à la vie normale, l'avocate générale a rappelé la longue préparation du guet-apens et la grande détermination dans l'action d'un jeune homme en proie aux phantasmes liés à la mort et au viol. "Aujourd'hui il reconnait les faits mais c'est théorique. Il est calculateur et peut très bien tenir un discours manipulateur", a assené Emmanuelle Barre."Il a subi quatre expertises psychologiques. Toutes indiquent que ce n'est pas un psychopathe mais un être immature, isolé, avec des relations compliquées avec les filles qui a confondu phantasmes et réalité", ont répondu les conseils.Après en avoir délibéré, les juges de l'instruction ont décidé ne pas donner suite à la demande de l'accusé qui reste écroué.