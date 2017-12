Ste-Marie: Grève au Collège Adrien Cerneau ce jeudi

Un préavis de grève a été déposé pour le jeudi 14 décembre au Collège Adrien Cerneau de Sainte-Marie. A l’appel de plusieurs organisations syndicales (Cgtr educ’Action, Snalc, Cfdt), l’ensemble des personnels de l’établissement, toutes filières confondues, est invité à cette action destinée à "mettre un terme à un management brutal, sans concertation, qui génère de la souffrance au travail et un fonctionnement perturbé du collège".



Le rassemblement se tiendra devant les grilles du collège à partir de 7h30, et une délégation se rendra par la suite au rectorat.



"La communauté éducative au collège Adrien Cerneau est à bout et rien ne va plus", déplore la CGTR, pointant "la responsabilité directe du chef d’établissement" qui "se réfugie dans un déni total".



"Fait important, la mobilisation des personnels est soutenue par plusieurs associations de parents d’élèves inquiètes à juste titre des impacts de cette situation délétère sur la scolarité et les conditions d’études des élève", précise encore le syndicat.