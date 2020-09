Ste-Marie : Généralisation des tests de température à l’entrée de chaque école

Société Ste-Marie : Généralisation des tests de température à l’entrée de chaque école

​Le Maire de Sainte-Marie Richard Nirlo accompagné de La Rectrice Chantal Manès- Bonnisseau a rencontré les élèves et le personnel de l’école Desbassyns ce jeudi. À cette occasion, le maire de Ste-Marie a annoncé plusieurs mesures concernant les écoles. Voici le communiqué : Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 17 Septembre 2020 à 11:49 | Lu 241 fois

Le Maire de Sainte-Marie Richard Nirlo, accompagné de La Rectrice Chantal Manès- Bonnisseau ont accueilli ce matin les élèves de l’école Desbassyns. Dans les circonstances sanitaires que nous connaissons, il est important de réaffirmer que l’école de la République est un bien commun autant qu’un lieu privilégié du lien social.



Depuis le début de la crise sanitaire, la mairie de Sainte-Marie s’est engagée au côté de l’État afin que tous les moyens soient mis en œuvre pour garantir le fonctionnement optimal des établissements scolaires. Cette situation sanitaire étant exceptionnelle, il convient pour l’ensemble du personnel encadrant ainsi que pour la mairie de faire preuve d’une adaptabilité constante et quotidienne, en fonction de son évolution et des annonces régulières qui en découlent.



C’est la raison pour laquelle le maire tient à remercier l’ensemble du personnel scolaire de Sainte-Marie pour son engagement.



A cet effet le maire Richard Nirlo a annoncé ce jour la mise en place de plusieurs mesures :



- Lancement d’une campagne de sensibilisation pédagogique sur les gestes barrières à destination des élèves de l’ensemble des écoles de Sainte-Marie en partenariat avec l’artiste-peintre Nimbus.



- Mise en place et généralisation des tests de température à l’entrée de chaque école.



- Augmentation des capacités sanitaires extérieures dès vendredi avec la pose de nouveaux lavabos et distributeurs de savon à l’école Desbassyns



- Reprise des travaux du réfectoire de l’école Desbassyns dès janvier 2021 pour un montant de 130 000 euros

Lors de cette visite le maire Richard Nirlo et la Rectrice Chantal Manès-Bonnisseau se sont également entretenus avec le personnel encadrant, afin de leur réaffirmer l'engagement de l’ensemble de la municipalité à leur côté ainsi que celui du rectorat.



Le maire a par ailleurs tenu à rappeler l’importance de l’école de la République pour l’instruction et la construction de nos enfants en tant que citoyens. Il va nous falloir nous adapter, nous responsabiliser, et prendre conscience que la situation va encore perdurer.