Ste-Marie : Feux de poubelles suite à une opération de gendarmerie

Les forces de l'ordre étaient déployées jeudi en fin d'après-midi dans deux quartiers de Sainte-Marie pour des contrôles de tous types. Les gendarmes ont continué l'opération à l'heure de l'entrée en vigueur du couvre-feu, c'est alors que la situation s'est tendue : des poubelles ont été brûlées et des galets ont été lancés en direction des militaires. Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 20 Août 2021 à 08:27

L'opération a démarré à 18 heures à Sainte-Marie ce jeudi. Les gendarmes ont réalisé un contrôle de zone dans deux quartiers de la commune. Un dispositif important a été déployé, notamment pour fouiller les caves des immeubles à la recherche d'objets ou de véhicules volés. Une opération à l'initiative du procureur de la République.



Les gendarmes sont ensuite restés sur place pour effectuer des contrôles du respect du couvre-feu. Une vingtaine d'infractions ont été constatées.



La présence des forces de l'ordre a provoqué des tensions dans le secteur. Des poubelles ont été brûlées et des galets ont été jetés en direction des militaires.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

