Ste-Marie : Face au déficit, pas de hausse des impôts mais la mairie devra se serrer la ceinture

Pas moins d'une trentaine de rapports ce vendredi lors du conseil municipal de Sainte-Marie. L'occasion pour les élus de revenir sur le déficit de la commune qui avoisine les 16 millions d'euros et notamment sur le dernier avis rendu en juin dernier par la Chambre régionale des comptes. Par SI - Publié le Samedi 3 Septembre 2022 à 10:07

Vidéo - Ste-Marie prête à redresser la barre sans augmenter les impôts Comme annoncé par le maire mercredi, les élus ont voté à la majorité la mise en place de la taxe locale sur la publicité, jamais appliquée depuis 2002. Ils ont également refusé d’approuver les CRAC (Compte Rendu Annuel à la Collectivité) de 2020 et de 2021-2022 sur les opérations immobilières qui devaient être réalisées à Sainte-Marie par la SEDRE.



Si des mesures de restrictions budgétaires ont été entérinées par la majorité comme la suspension des titres restaurants pour les agents communaux (effective depuis juin dernier soit une économie de plus de 200 000 euros à l’année), la municipalité a malgré tout fait le choix de ne pas augmenter ses taux d'imposition. Malgré tout, le personnel communal devra encore se serrer la ceinture d’ici les prochaines semaines : les services de la ville prévoient en effet d’être plus vigilants sur les factures téléphoniques ou encore sur le carburant utilisé pour le parc automobile communal.



Comme l’a martelé le maire Richard Nirlo, "la population n’a pas à payer les erreurs de gestion du passé ". "C'est la mort dans l'âme que je prends ces mesures", assure-t-il, rappelant que c’est lui qui avait mis en place ces tickets-restaurant à destination des agents de la ville. L’édile sainte-marien s’est engagé à rencontrer le personnel communal courant septembre pour les informer sur l’assainissement des comptes. "Il s'agit d'une suspension pour rappel et je le rétablirais à partir du moment où la situation financière s'améliorera", assure-t-il.

"Passer des intentions aux actes"



Des dires qui n’ont pas convaincu l’opposition, Céline Sitouze et Christian Annette en tête. La première se joint aux représentants du personnel communal, regrettant que ce sont "les plus petits qui trinquent". "Ceux à 5000 à 7000 euros mensuels n’ont pas besoin de ces titres-restaurants par contre ceux à 1500 euros par mois, oui (…) Pour 220 000 euros, on va attaquer durablement leur pouvoir d’achat", regrette-t-elle.



Christian Annette, lui, appelle le maire et sa majorité de "passer des intentions aux actes". "Je salue vos intentions, lance-t-il à Richard Nirlo. Mais j’ai aussi des pistes : je vois de nouveaux cadres administratifs, des DGA ou des directeurs alors que les anciens sont encore présents. Lorsque nous avons recruté ces nouveaux cadres, on savait notre situation financière. C’est dans ce sens que je dis que le nouveau maire n’a pas voulu stopper l’hémorragie", ajoute -t-il.



Mais le moment phare de cette séance a bien été la présentation du dernier avis publié en juin par la Chambre régionale des comptes sur le déficit de 16 millions d’euros de la collectivité. La majorité municipale assure qu’elle était bien loin de connaître le chiffre exact. "Moi je ne le découvre pas, cela fait 15 ans que je tire la sonnette d’alarme", a répliqué Christian Annette. "Peut-être que si je ne faisais pas ce signalement au réseau d’alerte de la préfecture, peut-être que nous n’aurions jamais su le montant réel de ce déficit. C’est la transparence que j’ai voulu faire", lui a répondu Richard Nirlo, qui ne veut plus désormais entendre "d’insincérité dans les budgets mais de budgets sincères".



Pour Céline Sitouze, ce rapport de la CRC "nous met face à la réalité", n’hésitant pas à tacler les services de l’État "qui ont une responsabilité importante dans cette situation que connaissent les Sainte-Mariens". "Il s’agit de plusieurs années où des gaspillages ont été dénoncés par les élus de l’opposition et où la CRC et l’État n’ont pas cru bon de protéger les Sainte-Mariens. Aujourd’hui, on nous enjoint de suivre ce plan drastique. L’État doit être là pour protéger les citoyens et manifestement il a fait défaut", déplore la conseillère régionale.



Majorité et opposition ont reconnu que cette défaillance budgétaire remontait à plusieurs années. "C'est clair que ce déficit ne remonte pas à deux ans, mais au moins à 14 ans, comme en 2008 avec un déficit de 2 millions sur le CA de 2007", rappelle Christian Annette, joignant tout de même Richard Nirlo à prendre ses responsabilités, indiquant à ce dernier qu’il siégeait auprès de Jean-Louis Lagourgue. "Si on veut franchir un cap, je veux qu'on se dise la vérité. Si on ne nomme pas les choses, dans un an on va recommencer. Les responsables je suis d'accord avec vous, ce ne sont pas uniquement Lagourgue ou Nirlo mais les majorités successives", précise-t-il, avant d’appeler le maire de prendre l’engagement "à ne pas toucher aux impôts jusqu’en 2026.



Demande reçue cinq sur cinq par Richard Nirlo qui compte bien faire les efforts demandés par la CRC en interne "sans toucher au pouvoir d’achat des Sainte-Mariens" afin "de retrouver une situation financière correcte et remettre Sainte-Marie sur les bons rails".