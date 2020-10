Faits-divers Ste-Marie : Elle poignarde son compagnon et finit en prison

Pour une fois ou presque, l'audience de comparution immédiate de ce mercredi au tribunal judiciaire de Saint -Denis, avait à juger des faits de violence d'une femme sur un homme. En revanche, une fois de plus, l'alcool a joué un rôle déterminant dans le contexte du passage à l'acte. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 8 Octobre 2020 à 10:35 | Lu 2182 fois

Chloë P., 22 ans, a une relation avec le père de son deuxième enfant depuis 2017. Le dimanche 4 octobre, il est 3 heures du matin quand les gendarmes interviennent chez ses beaux-parents. Après une journée festive en famille, le couple s'est disputé. Suite à un "ralé-poussé" et de multiples injonctions d'arrêter à son compagnon, elle se saisit d'un couteau de cuisine et le "pique" à 3 reprises. Après avoir appelé la gendarmerie pour expliquer son geste, elle est récupérée par les militaires sur le chemin puis placée en garde à vue.



Elle est contrôlée à 0,7 g/l et son compagnon à 1,52 g/l. Le couple est, selon les témoignages familiaux, adepte des disputes. "J'ai pris le couteau car il m'a étranglé et m'a mis des coups de poing au visage et des coups de pieds dans le dos", affirme t-elle à la barre. Pour autant, la présidente fait remarquer que le certificat médical établi ne correspond en rien à ses affirmations. La victime, de son côté, a refusé d'aller à l'hôpital. Selon les gendarmes, il été trop occupé à vouloir se venger.



"Elle justifie les coups par de la légitime défense mais rien ne vient corroborer ses dires", indique la procureure. "Quand les premiers coups sont portés, la victime est de dos. Les témoignages laissent penser qu'elle était prête à ce passage à l'acte. Elle tient le couteau pointe vers le bas et les zones ciblées sont létales. Je vous demande une peine de 2 ans de prison dont 1 an assorti du sursis probatoire ainsi que le maintien en détention", requiert le parquet.



"C'est un remake de l'affaire Jacqueline Sauvage !" ​



"C'est un remake de l'affaire Jacqueline Sauvage !" s'exclame la défense. "On nous fait croire que ce dossier contient beaucoup d'éléments mais il n'y a rien, c'est parole contre parole. Tout s'est passé dans le noir, il n'y a pas de témoin. Ce qui est ressort de cette affaire, c'est que c'est une femme qui a agressé son compagnon. Lui, a déjà été condamné pour des faits de violence, de plus, elle a un jour d'ITT et lui aucun. Elle n'a pas de casier judiciaire, in ne peut pas l'envoyer à Domenjod", plaide l'avocate.



Au regard des faits, la prévenue s'en sort plutôt bien. La présidente a sans doute tenu compte de sa virginité judiciaire et la condamne à une peine de 14 mois de prison dont 10 mois de sursis probatoire. Néanmoins, pour les 4 mois restants, elle est incarcérée à la prison de Domenjod.



