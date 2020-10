Faits-divers Ste-Marie : Elle manque de peu de faire exploser une station service

Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 6 Octobre 2020 à 18:04

Quand le tribunal fait office "d’hôpital psychiatrique". C’est ce qu’a sous-entendu la procureure du tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi. À la barre, une femme de 50 ans sans casier judiciaire. Mais elle aurait pu, le 11 décembre dernier, faire de gros dégâts et même prendre des vies.

Car cette dame qui souffre de troubles mentaux l’ayant déjà envoyée en hôpital psychiatrique, a perdu la tête - c’est le cas de le dire - à la station Egen à Beauséjour, Sainte-Marie. De l’ecstasy, du Rivotril et du whisky dans le sang, elle s’est mise à défoncer une vitre, arracher des plantes et surtout, mettre feu au local poubelle. Un incendie qui a rapidement pris de l’ampleur s’approchant dangereusement des pompes à essence et des bouteilles de gaz. Il faudra une heure aux pompiers pour éteindre les flammes.



Devant le tribunal, elle maintient ne se souvenir de rien. Ce sont ses enfants, mineurs, qui l'avaient par la suite fait interner et ce n’était malheureusement pas la première fois.



Est-elle responsable pénalement ? Son avocate tente de démontrer que non. La procureure, qui finit par requérir une peine de prison avec sursis, reconnaît également que "la Justice assure son suivi car l’hôpital ne peut pas la gérer".



