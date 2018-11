Ste-Marie: Écoles, crèches, services municipaux et CCAS fermés vendredi

La Ville de Sainte-Marie informe ses administrés, que les écoles (primaires et maternelles), les crèches, les micro crèches municipales, les services municipaux et le centre communal d’actions sociales resteront fermés le :



Vendredi 23 novembre 2018



La CINOR informe que la collecte des bacs gris reprendra durant le couvre-feu du jeudi soir et du vendredi soir (de 21h à 6h), selon les circuits du calendrier de collectes, sur les 3 communes. Les circuits du jeudi seront donc fait le jeudi soir, ceux du vendredi seront faits le vendredi soir. Il est demandé aux riverains de prendre leurs dispositions, pour une sortie des bacs à partir de 20h, selon la date de passage indiquée au calendrier. Les bacs vidés seront à rentrer à la première heure le matin.



De plus, une équipe opérationnelle des services municipaux reste mobilisée et pourra intervenir sur le territoire communal. Les administrés peuvent joindre les services en cas d’urgence au : 0692 630 330



Par ailleurs, nous rappelons que le Préfet a annoncé l’interdiction de circuler sur notre territoire de 21h00 à 6h00 jusqu’au vendredi 23 novembre. Seules les personnes autorisées peuvent circuler à ces horaires.



Un point sera fait ultérieurement sur la situation à Sainte-Marie, les administrés sont donc invités à se tenir informés de l’évolution de la situation.