A la Une . Ste-Marie : Devant la justice pour avoir provoqué le coma éthylique d'un enfant de 8 ans suite à une erreur de service

La scène avait stupéfait la famille et les autres clients présents lors du repas dominical dans ce restaurant en avril dernier. Un enfant avait perdu connaissance après simplement avoir bu son verre censé être rempli d'eau. Le liquide transparent qui devait couper son sirop à la menthe était de la vodka. Par Isabelle Serre - Publié le Jeudi 15 Décembre 2022 à 15:36

Ce dimanche 24 avril 2022, dans un restaurant de Sainte-Marie, un enfant de 8 ans perdait connaissance alors qu'il était attablé au cours d'un repas en famille. Tout le monde avait passé commande et les boissons étaient arrivées sur la table en premier. Mais par erreur, le serveur s'était trompé et avait utilisé une bouteille en plastique contenant de l'alcool au lieu de la bouteille d'eau censée venir couper la menthe à l'eau attendue.



En coma éthylique, l'enfant avait perdu connaissance et avait été transporté à l'hôpital où deux jours d'ITT lui avaient été prescrits. Dès le lendemain, la famille portait plainte contre le restaurateur.



Après avoir été entendu, c'est le serveur maladroit qui s'était vu remettre une convocation pour comparaitre ce vendredi dans le cadre de la procédure de plaider coupable. Poursuivi pour des blessures involontaires, Jordan V. a accepté la peine proposée par le parquet : 4 mois de prison avec sursis probatoire et la somme de 800 euros pour dédommager la petite victime de son préjudice.