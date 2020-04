Ste-Marie: Deux services gratuits pour les publics fragiles

Dans le cadre du confinement en vigueur, la Ville de Sainte-Marie, par le biais du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale), proposera à compter du lundi 06 avril, deux dispositifs gratuits à destination des personnes âgées et des publics fragiles de la commune :



Transport de médicaments* (entre les pharmacies de Sainte-Marie et le domicile)

Public concerné :

-Personne âgée de plus de 60 ans

-Personne en situation de handicap

-Personne socialement isolée et qui présente un risque élevé tel que visé par l’assurance maladie

Fréquence : 2 fois par semaine (Mardi et Jeudi) de 8h à 16h

* Médicaments uniquement sur ordonnance



Transport de courses de première nécessité (entre Leclerc Rivière des Pluies**et le domicile)

Public concerné : Personne isolée munie d’un justificatif-âgée de 60 ans et +- en situation de handicap

Fréquence : 3 fois par semaine (Lundi, Mercredi et Vendredi) de 7h30 à 8h15

Limité à 6 personnes / jour

**Seul Supermarché disposant d’un créneau réservé aux personnes concernées.



Les personnes concernées par ces deux dispositifs peuvent contacter le numéro suivant pour toutes informations et pour la prise de rendez-vous : 0692 40 96 80