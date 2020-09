A la Une . Ste-Marie: Des armes retrouvées dans le véhicule d’un automobiliste positif aux stupéfiants

Une opération anti-délinquance était menée ce mardi par les gendarmes du côté de la Rivière des Pluies. Plusieurs personnes ont été contrôlée en possession de zamal, et des armes ont également été saisies par les militaires. Par Charlotte Molina - Publié le Mercredi 23 Septembre 2020 à 08:07 | Lu 1039 fois

Piétons et automobilistes ont été soumis à un contrôle de produits stupéfiant du côté de la Rivière des Pluies hier. Les gendarmes ont ainsi verbalisé 4 personnes en détention de cannabis (entre 4 et 5 grammes chacun).



Un conducteur a notamment été testé positif au zamal alors qu’il conduisait. Les forces de l’ordre ont procédé à la fouille de son véhicule où un pistolet, une batte de baseball, et des poings américains ont été saisis comme l’indique la presse écrite.





Charlotte Molina Poseuse de questions qui fâchent, j’aimerais pouvoir arrêter la musique qui joue constamment dans... En savoir plus sur cet auteur