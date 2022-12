A la Une . Ste-Marie : Collision entre un bus et une voiture

Un accident s'est produite entre Sainte-Marie et Sainte-Suzanne, au niveau de la Ravine des Chèvres, à l'approche de la bretelle d'insertion sur la 4 voies. Une collision est survenue entre un bus et une voiture. (Photo : Radar974) Par NP - Publié le Mercredi 21 Décembre 2022 à 17:32