Ste-Marie: Anita Coudéounie toujours portée disparue, un appel à témoins lancé

Anita Coudéounie a disparu dans la nuit de vendredi à samedi, alors qu'elle participait à une fête dans son quartier, au lieu-dit Terrain Elisa, à Sainte-Marie.



Malgré les battues organisées par la gendarmerie et les proches, dont la dernière organisée hier, la femme de 48 ans reste introuvable. Selon le JIR dans son édition de jeudi, la famille redoute le pire et estime qu'il y a "quelque chose de louche dans cette histoire", les proches ayant remarqué des "mensonges et incohérences" dans les témoignages des personnes présentes.



La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Anita Coudéounie était vêtue vendredi d'un pantalon bleu clair, un haut noir et une veste de sport grise, avec ses chaussures à talons.



Toute personne ayant des informations est priée de contacter les enquêteurs en composant le 02 62 53 40 01.