Ste-Marie : Actions de sécurité routière en faveur des jeunes

Dans la continuité de la Convention signée le 13 Juillet 2016 entre la Préfecture et l’Association Régionale des Missions Locales, Sainte-Marie s’engage pour la deuxième année consécutive sur des actions de sécurité routière en faveur des jeunes.



La Mission locale et la Ville de Sainte-Marie organisent une Matinée Sécurité routière intitulée "Ensemble sur la bonne route". Le Rendez-vous est pris avec les jeunes le Jeudi 04 Octobre 2018 de 9h00 à 12h00 à la Médiathèque de Sainte-Marie.



L'objectif de l'action est de sensibiliser et prévenir les jeunes sur les risques routiers (que ce soit en voiture, en deux roues ou en tant que piéton) liés la consommation d’alcool, de zamal, à une vitesse excessive, ou au non port de la ceinture de sécurité. Elle vise également à développer le sens civique et l'insertion sociale des jeunes.



Les jeunes de 16 à 25 ans ont participé à 8 ateliers de sensibilisation: atelier voiture tonneau, pédagogique alcool, simulateur 2 roues ​ou encore alcool et lunettes alcoolémie.