A la Une . Ste-Marie : À 38 ans, Il se tue en scooter

Les gendarmes sont intervenus ce mercredi soir sur un dramatique accident de la route. Un homme de 38 ans a perdu la vie dans la soirée, rue Roger Payet dans la commune de Sainte-Marie. Il a chuté lourdement en perdant le contrôle de son scooter. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 18:05

Grièvement blessé, il a été transporté au CHU. Son état s'est rapidement dégradé et les médecins ont rapidement constaté un état de mort cérébral. Il est malheureusement décédé ce jeudi dans la journée. Selon nos informations, il portait un casque non attaché et circulait sous l'effet de l'alcool et des stupéfiants.



