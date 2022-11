A la Une . Ste-Marie : 8 dépassements de vitesse dans une zone limitée à 50 km/h

Les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie ont effectué un contrôle de vitesse au niveau du rond point de la Mare le 11 novembre dernier. Jour férié a rimé avec excès... de vitesse. Par Regis Labrousse - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 11:34





À ce titre, les gendarmes de la brigade de gendarmerie de Sainte-Marie ont effectué un contrôle de vitesse au niveau du rond-point de la Mare (Sainte-Marie) ce 11 novembre de 15 à 18 heures. Pas moins de 11 infractions ont été relevées dont une conduite sous l'empire d'un état alcoolique avec un taux relevé de 0,27 mg/ litre par air expiré. Ont également été constatés une conduite avec défaut d'assurance, une conduite avec permis non prorogé et 8 dépassements de vitesse dans une zone limitée à 50 km/h, dont une entrainant une suspension du permis de conduire.



"La sécurité routière est l'affaire de tous, restons vigilants", rappellent les forces de l'ordre. Le 11 novembre est un jour de commémoration pour les Français et, de ce fait, un jour chômé, mais pas pour tous. En effet, les chiffres de la sécurité routière sur notre île ne sont pas bons en cette année 2022 et, comme l'a rappelé le préfet de La Réunion lors d'une simulation d'accident à Saint-Benoit en présence de lycéens , les contrôles s'intensifient en cette fin d'année.



