Faits-divers Ste-Marie : 4 dirigeants soupçonnés d'avoir sous-estimé la valeur d'un bien immobilier avant le vendre à eux-mêmes

Soupçonnés d'avoir sous-estimé la valeur d'un bien immobilier avant de le céder à une SCI dont ils étaient gérants, quatre dirigeants de l'entreprise MC3 OI, distributeur de matériel informatique située à Sainte-Marie, étaient jugés ce mardi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour abus de confiance et complicité. Par Isabelle Serre - Publié le Mercredi 16 Novembre 2022 à 16:44

Quatre dirigeants de l'entreprise MC3 OI, dont une des filiales est installée dans la zone d'activité de Sainte-Marie, étaient convoqués ce mardi devant la justice pour s'expliquer sur un abus de confiance suite à une dénonciation de leur commissaire aux comptes.



Pour comprendre les faits, il faut remonter à 2017. Le grossiste en informatique rencontre des soucis financiers et est à la recherche de solutions pour se refaire une santé. Alors que la levée de financements locaux semble impossible, la piste d'un relais de croissance via la cession d'un bien immobilier se dessine. Contrairement aux autres filiales, le bâtiment où sont installés bureaux et hangar de stockage appartient à la société qui décide de s'en séparer au plus vite pour booster sa trésorerie.

Deux évaluations financières du bien sont réalisées. Là où le bât blesse, c'est que l'une d'entre elles s'avère être un faux. "Il faudrait deux évaluations dont une avec une valorisation juste inférieure à 715.000 euros", écrit Ronan P., 58 ans, à un de ses pairs dans un mail. "Tu peux modifier les montants", répond Thomas H., 49 ans, adressant en pièce jointe un document Word aisément modifiable. L'autre estimation est réalisée par un promoteur immobilier qui évalue le bien entre 935 et 985.000 euros.



Une vente à soi-même avec les mêmes associés en amont et en aval



En mai 2018, le bien est vendu 675 000 euros à une SCI dirigée par les cols blancs qui gèrent également MC3 OI. Au moment de certifier les comptes de 2018, le commissaire aux comptes décèle une anomalie qu'il signale au parquet de Saint-Denis. La question est alors de savoir si l'estimation immobilière réalisée en interne est un faux et si le prix de la vente correspond au prix de marché de l'époque. Car dans le cas contraire, MC3 OI pourrait avoir été lésée de l'ordre de 40% selon les gendarmes qui ont mené l'enquête.



Ce mardi, les quatre prévenus se sont défendus bec et ongles face au président du tribunal correctionnel, Stéphane Duchemin, particulièrement offensif. Tous ont réfuté s'être enrichis grâce à la vente du bien de la rue Coco Robert et ont soutenu avoir agi dans l'intérêt de l'entreprise qui, depuis; n'a cessé de se développer. "On a vendu au juste prix, un prix médian que le notaire n'a jamais remis en question", a justifié un des prévenus.

Pas de victime, bien au contraire



Fait suffisamment rare pour être souligné, la société MC3 OI n'a pas souhaité se constituer partie civile, bien au contraire. "Nous ne sommes pas victime" a démontré son avocat, le fiscaliste Me Florian Ratinaud, et si c'était à refaire nous le referions". Car pour le conseil, l'estimation réalisée par les Domaines qui aurait pu mettre tout le monde d'accord a été faite en dépit du bon sens et en prenant des éléments de comparaison et des références "fantaisistes".



"Le faux était une bêtise mais on ne s'en est pas servi. Il avait été prévu dans le cadre d'une AG pour contrer le harcèlement d'un des actionnaires trop procédurier à notre goût", confie Gilles F., 57 ans. Mais l'intéressé ne s'était pas présenté à la fameuse assemblée générale, le faux n'ayant servi à rien, expliquent les quatre mis en cause d'une seule voix.



"On ne vend pas à qui on veut et au prix qu'on veut"



Mais problème : dans un rapport de gérance stipulant que le bien avait été vendu suite à l'estimation d'un professionnel, c'est le prix du "faux" qui était indiqué. Un élément que la représentante de la société n'a pas manqué de mettre en évidence au même titre qu'un "rideau de fumée" derrière lequel le quatuor se cache. "On ne vend pas à qui on veut et au prix qu'on veut. La loi ne l'autorise pas", a fustigé Domitille Descampiaux requérant une peine de 1 an avec sursis pour les trois dirigeants de la SCI et de MC3 OI ainsi que 40 000 euros d'amende pour chacun. Pour le dernier prévenu "qui ne s'est pas enrichi", le parquet a proposé au tribunal de prononcer la peine d'1 an avec sursis.



La défense s'est appliquée à démontrer qu'une expertise sérieuse des Domaines aurait donné une estimation à 680.000 euros, un prix de vente confirmé par deux expertises de la cour d'appel. "Il n'y a eu aucun enrichissement de la part des mis en cause qui ont réussi grâce à cette vente à sauver leur boîte", a plaidé Me Jean-Pierre Gauthier, un des avocats de la défense.



La décision est attendue le 13 décembre prochain.