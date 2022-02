A la Une . Ste-Marie : 17 conducteurs surpris avec le téléphone à la main

Les gendarmes ont relevé 45 infractions lors d'une opération de prévention routière de 3 heures à Sainte-Marie. 4 conducteurs de deux-roues ont vu leur engin être placé en fourrière. Par NP - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 19:27

Ce mardi après-midi de 14h à 17h, les motocyclistes de la B.Mo St-Benoit appuyés par les gendarmes de la brigade de Sainte-Marie ont réalisé un contrôle des mobilités, sur la RN102 et RD45.

Au cours de cette opération de contrôle des flux, 45 infractions ont été constatées dont 35 infractions graves génératrices d'accidents parmi lesquelles, 03 conduites sous l'emprise de stupéfiants,

01 conduite sous l'empire d'un état alcoolique, 01 défaut d'assurance, 01 conduite malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire, 11 non-respects du feu rouge,

17 conduite avec un téléphone tenu en main et diverses infractions aux équipements obligatoires et aux nuisances sonores.

4 conducteurs ou pilotes de deux-roues motorisés ont vu leur véhicule partir en fourrière.