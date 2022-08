A la Une . Ste-Clotilde : Un médecin de SOS Médecins agressé et menacé par un patient

Ce dimanche, un médecin s'est fait agresser à Sainte-Clotilde par un patient qu'il recevait en consultation. Par N.P - Publié le Mardi 30 Août 2022 à 09:56

Le 28 août 2022, un médecin de SOS Médecins de Sainte-Clotilde (Saint-Denis) a été violemment agressé et menacé par un patient à qui il apportait des soins.



Gérard Cotellon s'est exprimé ce mardi matin par voie de communiqué. Le directeur général de l’ARS "condamne avec la plus grande fermeté cette agression à l’encontre d’un professionnel de santé dans l’exercice de ses missions" et "fait part de son soutien au médecin victime de ces agissements ainsi qu’à ses confrères."