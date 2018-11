Ste-Clotilde: La Pharmacie Tassigny soupçonnée d'escroquerie

Après les violences urbaines qui ont eu lieu pendant la soirée d'Halloween, le quartier du Chaudron à Saint-Denis est de nouveau dans le collimateur.



Le pharmacien Patrick Panchoo, gérant de la Pharmacie de Tassigny depuis 2013, est soupçonné de pousser ses clients à consommer plus et plus cher.



"Il propose aux patients des produits gratuits mais, en échange, leur demande de retourner chez le médecin se faire prescrire des produits remboursés qu'il prend soin de lister lui-même", précise le JIR



Mais la Sécurité Sociale n'a pas réagi, ni même l'ARS qui a également été prévenue. Tout comme l'Ordre des médecins, qui "a jugé en première instance que l'affaire manquait d'éléments probants, en l'absence de plainte de la Sécu".



Médecins, confrères pharmaciens et patients témoignent de ces faits qui, selon eux, durent depuis plusieurs années. "Certains médecins installés à proximité de la pharmacie De Tassigny vont également découvrir que le titulaire "racole" les clients à la sortie de leur cabinet, les convainc de laisser leur carte vitale chez lui...", peut-on lire également dans le JIR.



Lorsque Patrick Panchoo a repris la pharmacie, son prédécesseur lui avait laissé 2,7 millions de dettes. L'enjeu était risqué mais le pharmacien a réussi à passer de 1,6 millions de chiffre d'affaires à 3,6. Un miracle ou le résultat des nombreuses arnaques depuis plusieurs années?



L'affaire devrait désormais revenir en appel et passer entre les mains de la chambre disciplinaire à Paris.