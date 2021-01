Ste-Clotilde : L'altercation se termine par un coup de fusil

Une altercation qui a éclaté entre deux hommes à Sainte-Denis ce samedi s'est terminée par un coup de fusil, rapporte le Quotidien. Les faits se sont produits derrière l'église de Sainte-Clotilde.



L'individu blessé a été touché à la jambe. Si son pronostic vital était engagé, grâce à une opération et une transfusion sanguine, ses jours ne sont désormais plus en danger, précise le journal. L'homme identifié comme le tireur a été placé en garde à vue après s'être rendu lui-même au commissariat.



La cause de la dispute, qui aurait émergé sur fond d'alcool, reste à clarifier.