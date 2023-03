Ste-Anne : Un octogénaire retranché chez lui avec un fusil

Il a fallu de longues heures, de la patience mais aussi la compétence des négociateurs pour parvenir à raisonner le gramoune.



Samedi en fin d'après-midi, alors que son infirmier arrivait pour effectuer les soins quotidiens, l'octogénaire sans raison apparente est sorti l'accueillir avec un fusil. L'homme a également tiré sans heureusement faire de blessés. L'octogénaire s'est ensuite retranché à son domicile, portes et volets fermés.



Alertées, les forces de l'ordre, soutenues par le PSIG, le GIGN et des négociateurs, ont pris le relais. Par mesure de sécurité, les voisins ont été évacués.



Vers 2H dimanche, l'octogénaire s'est finalement rendu. Selon nos informations, le forcené a été interpellé et hospitalisé en attendant que son état de santé soit compatible avec une garde à vue.