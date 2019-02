Ste-Anne: Un espace "Mélanie" pour auditionner les enfants victimes de violences

On appelle "Mélanie" les procédures pénales concernant les enfants victimes de violences ou d'abus. Ce nom fait référence à la première petite fille qui a été interrogée dans les années 90 au Canada.



Pour mieux recueillir les propos de ces victimes âgées d’entre 4 et 14 ans, la brigade de Sainte-Anne s'est dotée d'un espace du même nom que la procédure initiale.



Cet espace sera décoré comme pourrait l'être une chambre d'enfant, et parsemé de jouets, afin de recevoir ces marmailles dans de meilleures conditions.



L'audition est ainsi menée par un gendarme qualifié, qui peut être accompagné d'un expert psychiatrique. L'entretien est filmé, afin que l'enfant n'ait pas à réitérer certains faits douloureux.



Cet espace donne également un coup de pouce dans la prévention de la délinquance juvénile et, plus généralement, à la gendarmerie réunionnaise.



Il a été inauguré ce samedi par la substitut du Procureur de la République de La Réunion, Valérie Mascarin, accompagnée du chef et de l'adjudant de la brigade de Sainte-Anne.