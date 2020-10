Ste-Anne : Les auteurs du kidnapping déférés

Les quatre personnes suspectées d’un kidnapping à Saint-Benoît sont présentées ce lundi après-midi devant le tribunal de Saint-Denis.



Samedi, vers 17 heures, le voisinage d’un barber shop assiste à une scène digne d'un film de gangsters. Les habitants de l'immeuble au bas duquel se trouve le salon de coiffure sont interpellés par de l'agitation. Ils voient alors quatre individus embarquer un jeune homme dans un SUV, visiblement sous la menace d’une arme, affirmeront même certains témoins. Les gendarmes sont alertés et retrouvent très rapidement la trace du véhicule suspecté de contenir ravisseurs et otage.



A l’issue d’une première journée de garde à vue, le parquet avait décidé de la prolongation des auditions ce lundi matin.



Les kidnappeurs sont présentés ce lundi après-midi devant le tribunal de Champ Fleuri à Saint-Denis pour être déférés. Ils se verront signifier leur mise en examen et leur possible placement en détention.



Les ravisseurs semblent avoir agi pour aider leur tonton, gérant du salon de coiffure, pour récupérer une somme d’argent que la personne kidnappée semblait devoir à l’établissement de Sainte-Anne.



Pour ces faits d’enlèvement sous la contrainte d’une arme - un élément qui reste à confirmer puisque les témoignages des riverains divergent - la bande pourrait être jugée selon la procédure de comparution immédiate dès mercredi prochain.





Régis Labrousse sur place