La grande Une Ste-Anne : L'hôtel Diana Dea Lodge en feu

Cette nuit, un incendie s'est déclaré dans l'établissement situé à 650 mètres d'altitude. Les parties communes et une chambre sont parties en fumée. Les pompiers sont sur place et luttent actuellement. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Août 2022 à 06:34

Cette nuit, vers 3h du matin, un incendie s'est déclaré au sein du luxueux établissement situé dans les hauts de Ste-Anne.

Selon nos informations, la partie bar et restauration ainsi que les espaces réservés à l'accueil, la cuisine sont partis en fumée.

Une chambre est également détruite.

Les clients présents ont été évacués au milieu de la nuit.

Les pompiers sont actuellement sur place afin de maitriser les flammes.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes du départ de feu.