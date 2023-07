A la Une . Statue de Mahé de Labourdonnais : Frédéric Maillot plaide pour un "déboulonnage populaire"

Frédéric Maillot droit dans ses bottes. Dans un entretien accordé au quotidien mauricien L'Express de Maurice paru lundi 26 juin, le député de la 6e circonscription aurait préféré voir un "abattage populaire" de la statue de Mahé de Labourdonnais en lieu et place de son déplacement vers la caserne Lambert dans le cadre de la réhabilitation du square éponyme à Saint-Denis. Par SI - Publié le Mardi 4 Juillet 2023 à 11:29

Le député de la 6e circonscription était l'invité d'honneur de la Région Réunion le samedi 17 juin dernier dans l'île soeur lors des commémorations du cinquantenaire de la déportation des Chagossiens. "Une véritable injustice" indique Frédéric Maillot, qui estime que c'est "tout l'océan Indien qui doit être concerné" par le drame qu'ont subi les Chagossiens. "Il n'y a pas de petite ou de grande déportation, tant qu'il y aura un esclave dans l'humanité, c'est toute l'humanité qui sera mise à mal. L'injustice que subissent les Chagos c'est l'injustice qu'a subi le peuple de l'Indiaocéanie. Mwin mi krwa en la Lémurie, mèm si sé un mythe, mi krwa en l'excellence de chacun et que nous forme un seul et même peuple de l'Indiaocéanie", poursuit le député.





Mais en lieu et place d'un transfert de la statue à la Caserne Lambert, Frédéric Maillot aurait préféré un "déboulonnage populaire" du monument. Il s'en explique. "L'ensemble de la majorité régionale sait que j'ai été et que je suis toujours pour un déboulonnement populaire. Je pense que les symboles coloniaux dans l'espace public doivent disparaître. J'aurais aimé qu'on fasse tomber le symbole colonialiste et le poids de la colonisation que Mahé Labourdonnais pèse dans l'espace public", martèle-t-il.



Selon Frédéric Maillot, retirer la statue de Mahé Labourdonnais de l'espace public ne signifie pas "renier l'histoire". "Combien de rues Pétain reste-il en France ? Zéro, la dernière a été débaptisée en 2013. Est-ce que pour autant Pétain ne fait plus partie de l'histoire de France, héros de la première guerre mondiale et traître lors de la seconde ? Si la France a été capable d'effacer la trace de cet homme dans l'espace public qu'elle considère comme un traître de la seconde guerre mondiale, alors pourquoi elle devrait nous interdire de faire la même chose concernant Mahé Labourdonnais ?", ajoute-t-il.



Pour justifier ses dires, le député de la 6e circonscription prend un autre exemple, celui du déboulonnage de la statue de Saddam Hussein à Bagdad, 20 jours après le début de l'invasion de l'Irak en avril 2003 : "À l'époque, le journaliste français qui commentait avait salué l'acte héroïque de cette population qui reprenait sa liberté et qui se libérait d'elle-même, par l'acte physique d'une population. D'où le sens selon moi d'un 'déboulonnage populaire', à savoir un acte militant réalisé par des militants".



Un militantisme assumé et revendiqué par Frédéric Maillot qui se place dans la droite lignée des militants culturels de ces dernières décennies à La Réunion, relevant tout de même une différence concernant la manière de mener le combat. "Quelque chose a bougé entre les années 70 et le militantisme des années 2000, dont je fais partie. L'engagement, le militantisme s'enseignent. Sauf que dans les années 70 voire 80, c'est un groupe politique qui désignait l'injustice et les militants suivaient. Aujourd'hui, la donne a changé : nous militons et nous pointons du doigt l'injustice et nous venons demander des comptes au politique. À ce titre, je tiens à saluer Rasin Kaf et je suis totalement en accord avec Laproptaz. Ma position est simple et n'a pas changé : mwin lé pour un déboulonaz populaire", conclut-il.

