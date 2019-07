Statu quo Vendredi puis Samedi plus doux avant un Dimanche instable et pluvieux en fin de journée

https://www.meteo974.re/

https://www.meteo974.re/M974World_r7.html

REUNION

Bonsoir toutes et à tous!

REMARQUES GENERALES:

la nuit prochaine

les régions de la moitié Est et les hauteurs associées sont exposées à des averses passagères.

Conditions venteuses, humides et froides au volcan.

Les averses débordent de temps à autre jusque vers Gillot voire Saint Denis et dans le sud vers Saint Joseph.



A l'Ouest de ces régions la nuit est le plus souvent calme et fraîche. On attend des températures en dessous de 3° dans la région du Maïdo.

2:

demain Vendredi 19

: à quelques nuances près le temps d'alizé classique persiste. Beaucoup de soleil sur une large moitié Ouest avec des développements nuageux peu menaçants l'après midi sur les pentes.

Une averse est toutefois possible vers Colimaçons en milieu d'après midi.



Sur l'Est et le volcan temps frais et potentiellement humide avec des averses passagères alternant avec des éclaircies parfois larges comme celles de ce Jeudi après midi.

Les maximales dépassent difficilement 10° au volcan dans le vent . Les plages de l'Ouest sont privilégiées avec un halo de douceur et un thermomètre qui atteint 26° voire 27° sous abri.



Les rafales atteignent encore des pointes de 60/70km/h sur le Sud et le Nord de l'île.

La haute mer est houleuse. Les vagues atteignent 3m50 sur le littoral Est.



Les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrités du vent et bénéficient d'une mer peu agitée.

Samedi 20

Dimanche 21:

2019 JUILLET 18 18h20Carte jointe: les modèles sont en accord (ici le modèle européen) sur une dégradation pluvieuse assez marquée dans la nuit du Dimanche 21 au Lundi 22. WINDY: le vent ralentit et s'oriente de plus en plus au Nord-Est. La masse d'air est moins fraîche.Même si on attend des averses localisées sur l'intérieur et sur les pentes l'après midi il est probable que la journée soit douce et agréable car plutôt ensoleillée.le vent s'oriente au nord à l'avant d'un système frontal plutôt actif qui s'approche de l'île par l'Ouest.La masse d'air devient graduellement plus instable en journée.Une dégradation pluvieuse qui pourrait être plutôt marquée est possible ou probable en soirée et au cours de la nuit de Dimanche à Lundi.Demain nous y reviendrons.Sur ce je vous souhaite une excellente soirée et une douce nuit en espérant vous retrouver fidèles demain matin.Patrick Hoareau.