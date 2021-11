Stations de vélos vandalisées à St-Pierre : La CIVIS porte plainte

Le communiqué :



Depuis sa mise en service en août dernier, l'offre de location de vélos AlterVélo Libre-Service rencontre un franc succès avec plus de 2 500 parcours réalisés, et autant d’utilisateurs qui ont pu se déplacer librement sur le territoire. Avec ce résultat, la phase expérimentale semble plus que concluante, et ne peut nous conduire qu'à envisager une extension du dispositif.



Malheureusement, en parallèle de ce résultat très positif qui démontre la pertinence du service, les équipements déployés vélos et arceaux subissent de nombreuses dégradations. Hier encore deux stations ont été démantelées et leurs vélos abîmés. Les équipes d’Altervélo sont pleinement mobilisées pour rétablir les stations vandalisées.



Ces actes de vandalisme non seulement réduisent fortement la disponibilité du service, mais plus encore risquent de remettre en cause la pérennité de ce service dont l'intérêt en termes de mobilité durable n'est plus à démontrer.



En effet, le coût de ces dégradations pourrait rendre ce service non soutenable sur le plan financier et pourraient dès lors mettre en péril les emplois créés pour sa gestion.



Pour illustrer ce risque nous rappelons les tenants financiers du projet :

- 83 vélos à 2000€ pièce

- 10 stations à 5000€ l'unité

- 3 emplois directs créés.



Une plainte a d’ores et déjà été déposée.