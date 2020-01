Stationnez plus facile, payez avec Flowbird une application mobile !

De plus en plus de villes adoptent le paiement dématérialisé des titres de stationnement. Complémentaire à l’offre de l’horodateur, l’application Flowbird est un service qui vous permet de payer votre stationnement à distance grâce à un signal GPS qui vous localise. Bienvenue dans l’ère du stationnement 2.0.



Disponible gratuitement sur IOS et Android, l’application offre de nombreux avantages :

- Nul besoin de monnaie ou de carte bancaire : lors de la première utilisation, vous devrez vous connecter avec Facebook ou créer un compte. Après rien de plus simple : toutes vos informations de connexion sont enregistrées pour vous simplifier le parking

- Éviter les FPS (Forfait de post-stationnement) : payez où que vous soyez avec l’application

- Gain du temps : nul besoin de rechercher un horodateur à proximité

- Notifications de fin de stationnement : l’application envoie une alerte à l’usager sur son mobile avant la fin de son ticket de stationnement

- Extension à distance de votre ticket de stationnement : possibilité d’étendre à distance son ticket de stationnement

- Économie d’argent : fonction “stop” de Flowbird pour ne pas payer que pour la durée réellement consommée

- Aide au retour au véhicule : il permet de retrouver facilement son véhicule en activant la navigation piétonne du smartphone

- Paiement rapide et sécurisé