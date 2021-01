Rubrique sponsorisée Stationnement réglementé sur une portion de la Caverne ce mercredi 27 janvier 2021

Par Ville de Saint-Paul - Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 à 10:14





Afin de permettre le bon déroulement de la cérémonie de dépôt de gerbes organisée ce mercredi 27 janvier 2021 sur le Square de la Liberté dans la cadre de la cérémonie commémorative de la libération du camp d’Auschwitz, il y a lieu de réglementer provisoirement le stationnement sur une portion de la rue de la Caverne à Saint-Paul.Les places de stationnement sur la rue de la Caverne, portion comprise entre la rue de la Compagnie des Indes et la rue Labourdonnais, seront réservés pour les officiels et les Personnes à Mobilité Réduite, le 27 janvier 2021 de 6h à 12h.Découvrez l’arrêté dans son intégralité en cliquant sur ce lien