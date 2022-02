Stationnement réglementé à Saint-Gilles-les-Bains

Le stationnement sera provisoirement réglementé dans les rues de la Poste et du Port à Saint-Gilles-les-Bains le samedi 19 et le mercredi 23 février 2022. Le but est de permettre le bon déroulement de travaux sur la plage des Roches Noires en raison de la menace cyclonique.