Stationnement provisoirement interdit aux Roches-Noires

Le TCO nous informe dans un communiqué que les travaux de désensablement de la digue du port de Saint-Gilles, côté plage des Roches Noires, sont terminés.



Afin de permettre l’enlèvement de la grue, le stationnement sera provisoirement interdit (le temps des manœuvres) le lundi 9 et le mardi 10 juillet, entre 4h00 à 9h00 dans certaines rues du secteur (Rue du Général de Gaulle, Rue de la Poste et Rue du Port).



Nous vous remercions de votre compréhension et comptons sur votre coopération pour respecter les consignes de stationnement et permettre le bon déroulement de ces manœuvres.