Afin de prévenir les désordres et nuisances portant atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la tranquillité et à la salubrité publiques, la Ville de Saint-Paul vous informe que la circulation et le stationnement seront interdits sur le parking de la Grotte du Peuplement, de 22 heures à 5 heures du matin, du vendredi 5 novembre 2021 jusqu’au samedi 30 janvier 2022 de 22h à 5h inclus.Découvrez l’arrêté dans son intégralité ci-dessous :