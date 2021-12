Startup Weekend ESS 2021 | Bravo aux lauréats !

Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, le Startupweekend est l’évènement phare de la création d’entreprises innovantes à La Réunion. Durant 54 heures, les porteur.se.s de projets en compétition découvrent les rouages de l’entrepreneuriat, en équipe et accompagnés de coachs spécialisés.



Les 9 porteurs de projet qui ont été sélectionnés parmi 34 candidats par un jury d’experts en amont de la manifestation, ont travaillé en équipes et ont été accompagnés par des coachs experts dans des domaines tels que l’économie sociale et solidaire, la finance, le marketing et la communication, entre autres.



Durant 54 heures, les porteurs de projets accompagnés de leurs co-équipiers ont travaillé sans relâche afin de transformer leurs idées en startups naissantes.



Revivez la remise des prix de ce 3e Startup Weekend ESS en vidéo.



Félicitations aux gagnants !

Prix Coup de cœur : Pupuce

Le prix Coup de cœur a été remis par Arnaud Siccardi (Responsable du service développement économique et des entreprises à la DEETS – Direction de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) et Frédéric Maillot (vice-président de la Région Réunion, délégué à l’économie sociale et solidaire).

Le coup de cœur du jury, a été attribué à Pupuce porté par Nancy Sinimalé et son équipe : Diane, Loup et Abdoul.



Pupuce est un projet associatif qui a pour but de sensibiliser au maximum les Réunionnais face au bien être animal. Il vise également à aider propriétaires de chiens et chats à retrouver plus facilement leur animal perdu grâce à un médaillon connecté et à l’application Pupuce qui sera dédiée.



3e prix : Bien jouer

Le 3e prix a été remis par Denise Delavanne, vice-présidente du TCO, déléguée à la Politique de la ville et à la Cohésion sociale.

Le 3e prix, a été attribué à Bien jouer porté par Fanette Pinault et son équipe : Sun, Mickael, Pauline et Steven.



Bien jouer est un projet qui ambitionne d’offrir une seconde vie aux jouets dans une démarche sociale et solidaire et dans un principe d’économie circulaire. Le but est de collecter des jouets afin de leur offrir, après un contrôle, une seconde vie auprès d’enfants.



2e prix : EMAOU

Le 2e prix a été remis par Mihidoiri Ali, élu de la mairie du Port délégué à l’ESS.

Le 2e prix, a été attribué à EMAOU porté par Julie Cochard et son équipe : Giovanni et David.



EMAOU, c’est un concept de pédagogie innovant et basé sur des études scientifiques dans le domaine de la psychologie positive. L’enfant est au centre du projet, il devient donc acteur du changement, il se responsabilise, il s’ouvre au monde, il apprend à se connaître, à s’aimer et à accepter l’autre tout en travaillant sur des projets concrets. Parce que les enfants d’aujourd’hui seront les adultes de demain !



1er prix : MI LA FÉ

Le 1er prix a été remis par Fréderic Annette, président de la CRESS Réunion.

Le 1er prix, a été attribué à MI LA FÉ, porté par Maude Kowalczyk et son équipe : Audrey, Laëtitia et Aurélien.



Le but de son projet est d’utiliser le bricolage comme un vecteur d’autonomie etd’accompagner les femmes afin qu’elles acquièrent la confiance et les compétences nécessaires pour pouvoir effectuer les travaux courants à leur domicile. Le projet prévoit d’ouvrir un lieu de rencontres et d’expérimentations pour les femmes au sein d’un quartier, de leur proposer une méthode d’apprentissage innovante basée sur l’expérimentation et de mettre à disposition une outilthèque.



Les partenaires de ce 3e Startup Weekend ESS, ont permis la gratuité de l’évènement. L’association Webcup a été le 1er organisateur au monde à rendre cette manifestation gratuite.



Le TCO, parmi les partenaires historiques du Startup Weekend

Le TCO se réjouit des nombreuses sociétés et projets innovants qui ont pu voir le jour dans ce cadre ! Malgré la crise sanitaire qui persiste en 2021, les structures associatives continuent à démontrer leur capacité à mettre en œuvre des actions, répondant en proximité aux besoins des personnes les plus en difficulté, mais aussi véritables sources d’innovation en réponse à un contexte inédit.



Le TCO, dans la continuité du soutien et de son accompagnement au développement d’une Économie Sociale et Solidaire (ESS), intervient de manière volontariste, auprès des structures du secteur, selon 2 axes : la structuration et la mutualisation / l’animation et le réseau.



En 2022, l’orientation du TCO tend à amplifier la solidarité envers les populations les plus fragiles à travers la nouvelle stratégie mise en place dans le cadre du Plan Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE) 2022-2027, en faveur de l’insertion professionnelle des personnes les plus éloignées de l’emploi, ainsi que par le développement de l’Économie Sociale et Solidaire ou encore du développement des Hauts.